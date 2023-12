Incendio doloso ostacola la costruzione di scuola a Catanzaro: Appello del Sindaco Fiorita

L'attacco incendiario a veicoli di un'impresa edile nel quartiere Aranceto solleva preoccupazioni sulla sicurezza e spinge il primo cittadino a esortare la comunità all'azione.

In un atto di sfida aperta all'ordine pubblico, un attentato incendiario ha devastato i veicoli di un'impresa edile a Catanzaro, scatenando l'indignazione del sindaco Nicola Fiorita. L'impresa, Sami, è attualmente impegnata nella costruzione di una scuola nel quartiere Aranceto, noto per i suoi problemi sociali e di vivibilità.

Il primo cittadino ha immediatamente preso la parola, esortando la comunità a "ribellarsi e a manifestare il proprio sdegno contro ogni forma di criminalità che minacci la libertà d'impresa e il tessuto sociale della città". Fiorita ha rivelato l'incidente attraverso una comunicazione ufficiale, sottolineando la gravità dell'atto intimidatorio non solo per l'impresa ma anche per l'intera comunità del quartiere Aranceto.

Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i danni sono stati contenuti, sebbene rimangano significativi. "Questo incendio è un campanello d'allarme per la sicurezza pubblica", ha dichiarato il sindaco, esprimendo la sua solidarietà all'impresa e al suo titolare, Michele Critelli. Ha inoltre auspicato che le indagini in corso possano fare piena luce sull'episodio e individuare i colpevoli.

Fiorita ha concluso con un appello alle istituzioni: "Aranceto merita la sua scuola e non si arrenderà. È ora che tutte le istituzioni si uniscano in una risposta unitaria per difendere un baluardo di legalità e formazione". L'Amministrazione comunale ha espresso la sua piena solidarietà ai lavoratori coinvolti, sottolineando l'urgenza di una presa di posizione collettiva contro la violenza.