Incendio in un'abitazione a Pizzo: anziano di 84 anni tratto in salvo dai vigili del fuoco

Le fiamme sarebbero partite dai fornelli. Solo tanta paura, nessuna conseguenza per l’uomo

PIZZO (VV) – Attimi di paura nel centro abitato di Pizzo, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in una zona residenziale. A farne le spese, un anziano di 84 anni che si trovava da solo in casa. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l’uomo è stato tratto in salvo senza riportare ferite.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero scaturite dai fornelli della cucina, accesi mentre l’anziano stava preparando il pranzo. Le alte temperature e il fumo hanno rapidamente invaso l’abitazione, provocando grande apprensione tra i residenti della zona.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, insospettiti dall’odore acre e dalla colonna di fumo che fuoriusciva dalle finestre. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto, hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e raggiunto l’uomo all’interno, portandolo in salvo.

Scongiurata la tragedia: l’anziano, sebbene spaventato, non ha riportato conseguenze fisiche. L’incendio ha causato danni circoscritti alla cucina, evitando così la propagazione delle fiamme al resto dell’abitazione.

Il caso ha suscitato una forte reazione emotiva tra i vicini, alcuni dei quali hanno raccontato di aver temuto il peggio. Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza le cause dell’incendio.

Sicurezza domestica: un richiamo all’attenzione

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza in casa, soprattutto per le persone anziane che vivono da sole. Lasciare i fornelli incustoditi, anche solo per pochi minuti, può trasformarsi in un rischio concreto.