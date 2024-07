Incendio a Isola Capo Rizzuto: vvf in azione per domare le Fiamme in una casa in costruzione

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Crotone: mobilia e attrezzature danneggiate, nessun ferito. Indagini in corso per determinare le cause dell'incendio.

ISOLA CAPO RIZZUTO - Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sede centrale sono impegnate dalle ore 16.50 circa nel comune di Isola Capo Rizzuto per incendio di uno stabile in costruzione, su unico livello, adibito ad abitazione per il periodo estivo.

Il rogo ha interessato i locali interni danneggiando parti di mobilia, attrezzature e materiali di vario genere.

Sono 12 le unità Vigilfuoco ad operare con tre automezzi antincendio, autobotte per rifornimento idrico ed autoscala.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.