Incendio nella notte a Gasperina: in fiamme un mezzo da cantiere, intervento dei Vvf

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Soverato con supporto di Autobotte della sede centrale per rifornimento idrico sono intervenute alle ore 23.35 circa in Piazza della Pace, nel comune di Gasperina (CZ) per incendio automezzo da cantiere di proprietà di una Ditta privata che eseguiva lavori per conto del comune.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e del mezzo.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo. Al momento l'ipotesi dolosa è quella più accreditata. Non si registrano danni a persone.