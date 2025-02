Inchiesta “Doppia Curva”: si dimette consigliere comunale in Calabria

L’imprenditore Monardo chiamato in causa da un collaboratore di giustizia

VIBO VALENTIA, 08 febbraio 2025 – Si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Sorianello, piccolo comune in provincia di Vibo Valentia, Filippo Monardo, 49 anni, imprenditore nel settore dolciario di Soriano Calabro.



La decisione è arrivata dopo che il suo nome è stato menzionato dal collaboratore di giustizia Andrea Beretta, ex leader della curva dell’Inter, nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano.



Allo stato attuale, Monardo non risulta indagato.



Tuttavia, le dichiarazioni di Beretta – attualmente detenuto per l’omicidio di Antonio Bellocco, rampollo dell’omonimo clan di 'ndrangheta di Rosarno, assassinato il 4 settembre scorso – hanno suscitato clamore, portando l’imprenditore a rassegnare le proprie dimissioni protocollate a fine gennaio.



Monardo era stato eletto nel giugno 2024 con la lista civica “Sorianello nel cuore”, unica candidatura alle ultime elezioni comunali, sostenuta dall’attuale sindaco Sergio Cannatelli.

Il caso mediatico e l’inchiesta “Doppia Curva”

Negli ultimi giorni, il nome di Monardo è stato al centro dell’attenzione anche a livello mediatico.



Durante la puntata del 20 gennaio della trasmissione televisiva “Lo Stato delle Cose”, condotta da Massimo Giletti, il giornalista ha acceso i riflettori sul presunto legame tra la criminalità organizzata calabrese e il tifo organizzato interista.



Il programma ha inviato una troupe a Soriano Calabro per cercare di intervistare Monardo, senza però ottenere dichiarazioni dall’imprenditore.

L'inchiesta “Doppia Curva” ha rivelato presunti intrecci tra la ‘ndrangheta e alcuni esponenti della tifoseria organizzata dell’Inter.



Un ruolo chiave in questa vicenda sarebbe stato giocato da Marco Ferdico, uno dei leader della Curva Nord interista, che avrebbe soggiornato a lungo a Soriano e militato nella squadra di calcio locale dal maggio 2020.

Secondo le rivelazioni di Beretta, la Curva Nord avrebbe acquistato prodotti da un’azienda dolciaria calabrese, e Monardo – per la Procura di Milano – avrebbe intrattenuto rapporti diretti con Bellocco.

L’inchiesta della DDA di Milano prosegue, mentre il caso continua ad alimentare il dibattito sulla presunta infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo del tifo ultras.