Incidente mortale: muore bambina di 15 mesi.

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Incidente mortale a Motta Sant’Anastasia: muore bambina di 15 mesi. Era in auto con la madre

CATANIA – Tragedia sulla strada provinciale 134, nel territorio di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 31 maggio 2025.

La piccola si trovava a bordo dell’auto guidata dalla madre, una donna residente nella zona, che – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il controllo del veicolo finendo contro il muro di cinta di una proprietà privata. L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine.

La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove i medici hanno tentato disperatamente di salvarle la vita. Purtroppo, la piccola è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate.

La madre, rimasta ferita nell’incidente, è attualmente ricoverata nello stesso ospedale. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia municipale di Motta Sant’Anastasia, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude al momento alcuna ipotesi: tra le piste vagliate, anche un possibile colpo di sonno o un guasto meccanico.

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, sconvolta dalla perdita della piccola vita. Saranno ora le indagini a chiarire con esattezza cosa sia accaduto in quei drammatici istanti.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti