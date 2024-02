Incidente spettacolare al Motor Bike Expo di Verona: auto fuori controllo impatta su spettatori

Uno stuntman perde il controllo durante l'esibizione, causando ferite a 9 persone e sospendendo le esibizioni esterne. Veronafiere attiva immediatamente il piano sanitario.

VERONA 10 GEN. - Incidente spettacolare al Motor Bike Expo di Verona durante l'esibizione di uno stuntman: auto travolge spettatori e 9 persone riportano ferite. L'incidente si è verificato alle 13.30 nella Fiera di Verona, quando lo stuntman alla guida di una Bmw ha perso il controllo, schiantandosi contro le transenne e coinvolgendo il pubblico presente.

Il bilancio dell'incidente è di 14 persone coinvolte, di cui 9 hanno subito lesioni che richiedono cure ospedaliere: 3 in codice giallo e 6 in codice verde. Il video dell'incidente mostra il pilota impegnato in evoluzioni con l'auto, ma poi esce dall'abitacolo, rimanendo seduto sul tetto e manovrando il volante con un piede. Questo comportamento ha portato alla perdita di controllo dell'auto, che si è schiantata contro le transenne.

I soccorsi sono stati immediati, con il coinvolgimento di 5 ambulanze del Suem 118 e l'intervento della Polizia locale per i rilievi. Veronafiere ha dichiarato che l'incidente si è verificato durante uno degli show dinamici con stuntmen professionisti, e nonostante il dispiacere per l'accaduto, ha sottolineato l'attivazione immediata del piano sanitario.

Fortunatamente, grazie alla barriera di sicurezza, nessuno ha riportato lesioni gravi. Tutte le esibizioni nelle aree esterne sono state sospese in seguito all'incidente. Il Motor Bike Expo, giunto alla sua trentesima edizione, continua alla Fiera di Verona fino a domenica 21 gennaio, occupando 100mila metri quadrati di esposizione con 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni e 6 aree esterne dedicate a gare, show ed esibizioni.