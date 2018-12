Incidente stradale: tragedia, auto contromano, 6 morti a Sondrio. intervento dei VVF

SONDRIO, 17 DICEMBRE - Incoscienza o fatalità. Sei persone sono morte a causa di un terribile incidente stradale sulla variante 38 di Morbegno, in provincia di Sondrio. Due le auto coinvolte, una 500 con a bordo un uomo di circa 50 anni e una 'Panda' con 5 giovani. La dinamica e' ancora da accertare: una delle vetture avrebbe viaggiato in contromano e si e' scontrata con l'altra. Dopo lo scontro si e' sviluppato anche un incendio che non ha lasciato scampo ai passeggeri delle due auto. sul posto i I vigili del fuoco e polizia