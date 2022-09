Incidente stradale. SS106 auto impatta contro il guardrail e si ribalta intervento dei Vvf

CATANZARO 21 LUG - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale, è intervenuta nella tarda mattinata di oggi nella galleria Sellara, sulla SS106 Var/a, direzione Taranto per incidente stradale. La richiesta di soccorso pervenuta da una pattuglia della guardia di finanza che al momento del sinistro transitava sulla statale. Una la vettura coinvolta, una Mini Cooper che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare contro il guardrail ribaltandosi successivamente sulla sede stradale.



A bordo della vettura il solo conducente, un giovane, che affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 veniva successivamente trasportato presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura in attesa del soccorso stradale. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del tratto stradale.