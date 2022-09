Incidente su Sp Squillace-Vallefiorita, Auto si incendia dopo violento impatto. Intervento dei Vvf

CATANZARO, 26 GIUG - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa mattina alle ore 6.30 circa sulla SP di collegamento tra i comuni di Squillace e Vallefiorita per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Alfa Romeo che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro il marciapiede adiacente la carreggiata ribaltandosi successivamente sulla sede stradale.



A bordo il solo conducente che, all'arrivo dei vigili del fuoco era stato già preso in cura dal personale sanitario del Suem118 e trasportato presso struttura ospedaliera.



A seguito dell'impatto la vettura si incendiava. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse nella zona circostante nonché alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Sempre oggi a San Pietro Apostolo

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa mattina alle ore 9.40 circa nella frazione Bivio Zeta del comune di San Pietro Apostolo per incidente stradale. Due Fiat Punto le vetture coinvolte, cause in corso di accertamento.

Tre i passeggeri in totale a bordo (due uomini ed una donna) che feriti venivano affidati al personale sanitario del Suem118 e trasportati presso struttura ospedaliera. Il più grave, comunque cosciente, trasportato con elisoccorso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle autovetture e della zona interessata dal sinistro.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza. Disagi per la viabilità, al momento la strada chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.