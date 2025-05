Incidente sulla SP17 a Catanzaro, quartiere Santo Ianni: auto si ribalta dopo un violento impatto contro due alberi

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

CATANZARO – SP17, quartiere Santo Ianni – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 17, all’altezza del quartiere Santo Ianni di Catanzaro.

Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata dopo aver impattato violentemente contro due alberi subito dopo una curva.

L’auto è finita fuori strada, cappottandosi in un terreno adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno prestato soccorso ai passeggeri e messo in sicurezza l’area.

Non è ancora chiaro se la donna coinvolta nell’incidente si trovi in gravi condizioni.

Il sinistro ha causato un intenso rallentamento del traffico in entrambi i sensi di marcia, con lunghe code che hanno interessato il tratto stradale.

Alcuni passanti e residenti della zona si sono avvicinati per prestare i primi aiuti in attesa dei soccorsi.

Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Non si esclude l’ipotesi di un’uscita autonoma, forse legata alke condizioni sell'asfalto o a un’imprudenza nella guida.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.