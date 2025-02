Incidente sulla SS106 a Catanzaro Lido: motocarro ribaltato, intervento dei Vvf

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata nel comune di Catanzaro, sulla SS106 Viale Crotone, nel quartiere Lido per incidente stradale.



Due i mezzi coinvolti: un motocarro Ape Piaggio ed una vettura Opel Astra.



A seguito dell'impatto il motocarro si ribaltava sulla sede stradale.



L'intervento dei vigili del fuoco è valso a rimettere su ruote il mezzo ribaltato per estrarre il conducente rimasto bloccato nell'abitacolo. Lo stesso veniva affidato al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.



Si provvedeva altresì a mettere in sicurezza i mezzi ed il sito evitando l'innesco di incendio del carburante sversato sulla sede stradale.



Sul posto polizia di stato e polizia locale per gli adempimenti di competenza.



Sulla SS106 nel tratto interessato dal sinistro transito su singola corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.