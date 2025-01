Incidente sulla SS106 a Roccelletta di Borgia: frontale tra auto e moto, feriti lievi

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla Strada Statale 106, all'altezza di Roccelletta di Borgia. Un'auto e una moto sono state coinvolte in uno scontro frontale, causando disagi alla circolazione.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto in un tratto trafficato della SS 106, una delle arterie più critiche della Calabria. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri per mettere in sicurezza l'area e gestire il traffico in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Fortunatamente, le persone coinvolte avrebbero riportato solo ferite lievi. Nonostante il forte impatto, non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli. I mezzi, tuttavia, hanno subito danni significativi.

Traffico rallentato e interventi in corso

L'incidente ha causato rallentamenti lungo la SS 106, un'arteria già nota per la sua pericolosità. I soccorsi sono ancora in corso, e si attende l'arrivo dell'ambulanza per fornire le cure necessarie ai feriti. Al momento, la circolazione è stata parzialmente ripristinata grazie al lavoro delle forze dell’ordine.

Sicurezza stradale sulla SS 106

Questo episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità della Strada Statale 106, tristemente nota come "la strada della morte" per il numero di incidenti gravi che si verificano ogni anno. Gli esperti continuano a sottolineare l'importanza di interventi strutturali e di una maggiore sensibilizzazione degli utenti della strada.

Conclusione:

Nonostante l'impatto, l'incidente di oggi ha avuto un bilancio fortunatamente lieve. Tuttavia, l'episodio rimane un monito per tutti gli utenti della strada, sottolineando l'importanza di una guida prudente, soprattutto su tratti particolarmente pericolosi come la SS 106.