Incidenti lavoro: Calabria, macchinario le amputa braccio, grave una donna. E' accaduto in un frantoio del Vibonese

LIMBADI, 30 GEN - Una donna è rimasta ferita in un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata in un frantoio di Limbadi in provincia di Vibo Valentia.

La donna, per cause in corso di accertamento, è rimasta intrappolata in un macchinario che le ha amputato il braccio destro.

Subito soccorsa dai colleghi la vittima ha ricevuto le prime cure dai sanitari del 118. Sul posto è giunto l'elisoccorso che ha preso in carico la donna agendo, nel contempo, per conservare il più possibile l'arto secondo quanto previsto dai protocolli.

La donna è stata trasferita in condizioni giudicate gravi nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dove verrà sottoposta ad un intervento chirurgico allo scopo di salvarle il braccio. La prognosi è riservata.