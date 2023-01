Incidenti mortali. Milano, scontro tra mezzi pesanti sulla A4: un morto. Chiusa l'autostrada, i dettagli

Incidenti mortali. Milano, scontro tra mezzi pesanti sulla A4: un morto. Chiusa l'autostrada. Sul posto i vigili del fuoco, l'incidente all'alba

Un incidente stradale tra 4-5 mezzi pesanti sulla A4 in direzione di Torino, tra Trezzo (Mi) e Cavenago in Lombardia ha causato un morto. Chiusa l'autostrada. L'incidente è avvenuto alle 5.24. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco.

Sono 8 i km di coda e 3 km in corrispondenza dell'uscita di Seriate in direzione Milano dopo l’incidente. Alle 6.30 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Seriate e Cavenago. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 155.

Autostrade consiglia per le le lunghe percorrenze, di uscire a Castegnato, percorrere la A35 BreBeMi in direzione Milano e proseguire sulla A58 Tangenziale Est di Milano da cui in rientrare in A4. In alternativa per le brevi percorrenze, dopo l’uscita a Seriate, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 a Cavenago. (Rainews)

In aggiornamento