Incidenti Mortali. Santa Severina, SS107 scontro frontale tra Smart ed un autocarro, muore 24enne . Video

SANTA SEVERINA 25 OTT. - Squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è impegnata sulla SS107 bivio Cotronei per incidente

stradale. Giunti sul posto le unità vigilfuoco

constatavano lo scontro frontale tra una vettura Smart ed un autocarro che terminava la sua corsa aldilà della sede stradale.

Il conducente della vettura a seguito dell'impatto è deceduto sul colpo mentre il conducente dell'autocarro affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 veniva trasportato presso struttura ospedaliera. Il

tratto della SS107 è attualmente chiuso al traffico in ambedue i sensi di marcia. Sul posto magistrato di turno e polizia stradale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Intervento dei vigili del fuoco, ancora in atto, per il recupero della salma e la messa in sicurezza dei veicoli e del sito.

Aggiornamento

Video del recupero della salma del conducente il cui corpo, scaraventato fuori dall'abitacolo nell'impatto, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco tra i cespugli a decine di metri dalla sede stradale

Si chiamava Jonathan Porto, aveva 24 anni ed era di Crotone la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 107 all'altezza dell'incrocio per Cotronei.



Il giovane viaggiava in direzione Cosenza a bordo della Smart che si è scontrata frontalmente con un tir, poi finito fuori strada. Il conducente del mezzo pesante, rimasto ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato nell'ospedale di Crotone.