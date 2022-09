Incidenti stradali Bivio Borgia: morto il 19enne Catanzarese Thomas Costanzo

CATANZARO, 12 GEN - E' morto nell'ospedale di Catanzaro uno dei giovani rimasti feriti all'alba in un incidente stradale avvenuto a Roccelletta di Borgia in corrispondenza di un crocevia sulla statale 106.



La vittima si chiamava Thomas Costanzo a bordo dell'auto che si è schiantata contro la parete di un casolare. Altri tre giovani che erano a bordo della vettura sono rimasti feriti. In condizioni gravi tra loro c'è anche una ragazza che si trova ricoverata nell'ospedale di Catanzaro.

La cronaca dell'incidente