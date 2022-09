Incidenti stradali mortali: SS121 scontro frontale due morti nel catanese

CATANIA 7 GEN - Incidente mortale sulla strada statale 121 "Catanese", che e' stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 252,300, a Villabate, in provincia di Palermo. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il traffico e' provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 76.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilita'.

Nello scontro frontale tra due auto sono morte due persone. Si tratta di due uomini, i conducenti delle due vetture: un anziano e un uomo di mezza eta'. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre due vetture ma entrambi gli automobilisti sono rimasti illesi.