Inferno di fuoco a San Lorenzo, due vittime volevano salvare uliveto

SAN LORENZO (RC) 06 AGO - Raggio Calabria, in atto intervento per un incendio boschivo in località Gutta nel comune di San Lorenzo che ha interessato una stalla e un’altra struttura. Durante le operazioni di spegnimento individuati dalle squadre dei vigili del fuoco i corpi senza vita di un uomo e di una donna, entrambi cugini, lei 53 anni lui 34 anni. Dalle prime notizie apprese in loco pare fossero intenti a spegnere le fiamme all'interno di un uliveto.

Sul posto impegnate squadre dei vigili del fuoco e tre Canadair. Seguiranno eventuali aggiornamenti (immagine di repertorio)

