Inizia domani la preparazione dello stadio d’Ippolito di Lamezia per il Megashow di Checco Zalone del 4 luglio, unica tappa in Calabria

Partono domani allo Stadio Guido d’Ippolito di Lamezia Terme i lavori di preparazione ed allestimento per l’unica tappa in Calabria del tour “Amore + Iva”, il nuovo mega show di Checco Zalone del prossimo 4 luglio alle ore 21:00. Annunciato un anno fa, l’evento è ormai arrivato, preceduto dalla grande attesa di tutti i fan ed estimatori del comico pugliese capace di battere ogni record al cinema, in tv e dal vivo. Infatti, è un sold out dietro in tutta Italia dallo scorso novembre per questo grande show prodotto da Arcobaleno Tre del manager di origine calabrese Lucio Presta, con unica data in Calabria affidata alla macchina organizzativa della Show Net di Ruggero Pegna. Checco Zalone (Luca Medici) che, com’è noto, è anche un ottimo musicista, sarà accompagnato dalla sua band, Egidio Maggio, chitarra, Pierpaolo Giandomenico, basso, Felice Di Turi, batteria, Antonio Iammarino, tastiera, Vanessa Calderisi, sax, Alice Grasso, cantante e attrice e dall’attore Maurizio Bousso.

Oltre 3000 i biglietti già venduti, con gli ultimi tagliandi ancora disponibili su ticketone.it e nei punti autorizzati (Lamezia: Uffici Pegna, corso G. Nicotera n. 237).

Tecnici e operai dalle prime ore di domani inizieranno la rimozione dei pannelli in vetro del lato tribuna coperta non più trasparenti, per favorire la perfetta visione dello show alle file poste più in basso. Tra i lavori previsti, anche in ottemperanza alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza che già ieri ha dato il suo parere positivo, anche l’efficientamento dell’impianto di luci d’emergenza, con la sostituzione del gruppo elettrogeno dello stadio non funzionante, la predisposizione di 2000 sedie e servizi igienici chimici per la platea sul rettangolo di gioco, copertura dei passaggi dei mezzi tecnici con pannelli in multistrato, applicazione di una nuova numerazione alle tribune di più facile lettura.

Per la concessione dello stadio sarà applicato il canone previsto dal nuovo regolamento, pari al pagamento del 3% dell’incasso netto a favore del Comune di Lamezia Terme e di un altro 2% a favore del F.C. Lamezia Terme, società sportiva che lo scorso anno rifiutò di percepire questo incasso su decisione del Presidente Saladini. L’allestimento dell’imponente palcoscenico coperto layher di 20 metri di larghezza, dotato di torri audio e di ben tre ledwall giganti, tra cui quello centrale di ben 50 metri quadrati e due laterali di 15 metri quadrati ciascuno, inizierà giorno 1 luglio e proseguirà fino al giorno dello show. Tra le disposizioni che saranno adottate anche il divieto di fumo sul rettangolo di gioco. I posti saranno tutti a sedere e numerati. Per informazioni tel. 0968441888 www.ruggeropegna.it.