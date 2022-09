Iniziativa alla Fattoria Demetra: grandi numeri tra Sport e Cibo

È stato un gran successo l’evento alla Fattoria Demetra, a Stefanaconi, gestito dalle Famiglie Lopreiato. Un Tour con tanto di Animazione, Giochi Sportivi, Balli, Psicomotricità, Fiabe Motorie, improntate sulla Fattoria, Pet Therapy e tanto altro, a cura della Dott.ssa Maria Cugliari, specialista nell’ambito.

Una giornata di puro divertimento, all’insegna dell’amore e della passione, per la natura e per i prodotti locali, il tutto accompagnato da una squisita degustazione, di buon cibo, a cura del meraviglioso Staff, a conduzione familiare.

Tantissime famiglie, con numerosi bambini, hanno trascorso una fantastica giornata, osservando la fattoria, costruita in stile rustico e caratteristico, tanto da conferire senso di appartenenza, delle proprie origini, guidati dalla meravigliosa storia, che c’è dietro ogni mucca, ogni maialino, il nutrimento di cui hanno bisogno, esperienza favolosa, che anche i bambini, hanno avuto l’occasione di fare, grazie all’aiuto e alla guida del Dottor Vincenzo Lopreiato, esperto nell’ambito e Docente Universitario del settore agrario.

Numeri eclatanti alla Fattoria Demetra, con la gioia sui volti dei bambini e degli adulti, soddisfatti dell’organizzazione, dove Sport, Natura e amore si incontrano, per dare valore ai principi della propria terra, che con sacrificio e orgoglio lo Staff, manda avanti da anni, sostenendo la filosofia che: “il bene viene dalla terra!”.

Dobbiamo crescere i nostri figli con umiltà, inculcare loro lo spirito di sacrificio, di convivialità e di altruismo, che porterà sicuramente tanta serenità e felicità nei loro cuori, dando valore e importanza, al bene per sé, per gli altri e per il proprio paese, all’essere Cittadini onorevoli, adorando e rispettando le radici della propria terra. Ecco! Queste sono le caratteristiche e i principi, su cui si fonda il lavoro, alla Fattoria Demetra, in cui emerge energia positiva e un amore infinito, per quello che si fa, aiutando il prossimo, ogni qual volta ne ha bisogno, così come si prendono cura delle persone, lo stesso comportamento amorevole, viene adottato, con gli animali.

Un sorprendente viaggio, alla scoperta dei metodi di produzione e lavorazione del latte, delle Pezzate Rosse, in cui grandi e piccini, hanno interagito con gli animali, ma non solo, hanno visto da vicino, come nasce il prodotto di punta, la mozzarella fior di latte e tanti altri prodotti gustosi e genuini.

Lieti dell’immensa partecipazione, lo Staff vi ringrazia dal profondo dei cuori e vi aspetta con molto piacere al prossimo evento.