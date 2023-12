Installazione di Videosorveglianza nel Campo Rom di Lamezia Terme approvata dal comune

Un contributo straordinario di 500 mila euro dal Ministero dell'Interno finanzierà il progetto per migliorare la sicurezza e le condizioni di vita nell'area.

Il Comune di Lamezia Terme ha approvato l'installazione di un sistema di videosorveglianza nel campo rom di contrada Scordovillo. La decisione è stata presa dal dirigente del settore tecnico del Comune attraverso una determina ufficiale. Il progetto avrà un costo di circa 400 mila euro e sarà finanziato da un contributo straordinario di 500 mila euro fornito dal Ministero dell'Interno.

Circa 400 persone vivono nel campo rom, e le condizioni igienico-sanitarie sono precarie. In passato, l'area è stata anche interessata da numerosi incendi di rifiuti, che hanno rappresentato un rischio sia per gli abitanti che per l'ambiente, a causa dell'emissione di fumi nocivi. La situazione è ulteriormente complicata dalla vicinanza dell'accampamento all'ospedale della città, aggravando così lo stato di emergenza sociale.