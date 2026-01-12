Intelligenza artificiale e formazione: l’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace apre il confronto sul futuro educativo della Chiesa

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace promuove un incontro di formazione dedicato al tema dell’uso dell’intelligenza artificiale nel contesto educativo ed ecclesiale. L’iniziativa, curata dall’Ufficio Catechistico Diocesano, si inserisce nel percorso di aggiornamento rivolto agli operatori pastorali chiamati a confrontarsi con le nuove sfide poste dalle tecnologie emergenti.

L’appuntamento, dal titolo “L’uso dell’intelligenza artificiale a servizio della formazione”, sarà guidato da don Andrea Ciucci, membro del Pontificio Consiglio della Famiglia, che offrirà una riflessione sull’impiego consapevole e responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale nei processi formativi. L’incontro intende fornire chiavi di lettura e criteri di discernimento utili per integrare le nuove tecnologie all’interno dei percorsi educativi, nel rispetto della centralità della persona e della missione pastorale della Chiesa.

L’iniziativa è rivolta in modo particolare ai catechisti, ai docenti, ai formatori e a tutti gli operatori pastorali della Diocesi, chiamati a operare in un contesto sempre più segnato dalla trasformazione digitale. L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza sulle potenzialità e sui limiti dell’intelligenza artificiale, valorizzandone l’uso come strumento al servizio della formazione e non come fine a se stesso.

L’incontro si terrà mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 17:00, presso il Pontificio Seminario Teologico Regionale “San Pio X” di Catanzaro.