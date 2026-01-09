Quattro anni di ministero episcopale: rendimento di grazie per il servizio pastorale di S.E. Mons. Claudio Maniago

Tempo di lettura: ~1 min

Al termine di questa giornata, la comunità diocesana eleva un sentito rendimento di grazie al Signore per il ministero di S.E. Mons. Claudio Maniago, che da quattro anni guida la Chiesa di Catanzaro-Squillace con dedizione pastorale, stile sobrio e profondo senso di prossimità. Un servizio esercitato nella cordialità dei rapporti e nel garbo istituzionale, attraverso una presenza costante e discreta accanto alle comunità, ai presbiteri e a tutto il popolo di Dio, condividendone le gioie, le fatiche e le speranze.

In questo tempo di grazia, il suo ministero episcopale si è fatto ascolto attento, parola che orienta e guida paterna, vissuta nella fedeltà al Vangelo e in un autentico cammino di comunione ecclesiale. Presbiteri, diaconi, seminaristi e fedeli laici lo accompagnano con la preghiera, affidando al Signore il suo servizio, perché continui a generare frutti di fede, di unità e di santità nella Chiesa di Catanzaro-Squillace.