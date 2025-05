Tennis, Internazionali d’Italia: Sinner vola agli ottavi, Paolini incanta e conquista i quarti

Tempo di lettura: ~2 min

Internazionali di Roma, Sinner agli ottavi: batte de Jong e si prende anche gli applausi del Centrale. Paolini da brividi, è ai quarti

ROMA – Buone notizie dal Foro Italico: Jannik Sinner e Jasmine Paolini illuminano gli Internazionali BNL d’Italia con due vittorie solide e piene di emozioni. Il numero 1 del mondo ha superato l’olandese Jesper de Jong in due set (6-4, 6-2), qualificandosi per gli ottavi, mentre Paolini ha firmato una vera prova di carattere eliminando Jelena Ostapenko (7-5, 6-2) e conquistando uno storico accesso ai quarti.

Sinner: vittoria e gesto da campione

L’attesa era tutta per lui. Dopo la sospensione per la vicenda Clostebol e il ritorno con vittoria all’esordio, Jannik Sinner conferma la sua fame di tennis e lo fa con una prova concreta e matura. Contro un combattivo Jesper de Jong, il tennista altoatesino ha controllato la partita con autorità, ma il momento che ha commosso il Centrale è arrivato nel secondo set.

Durante un punto sul 3-1, con servizio de Jong, l’olandese scivola sulla terra rossa e resta a terra, dolorante al polso. Jannik, senza esitazioni, attraversa il campo per accertarsi delle sue condizioni, gli porta un asciugamano e gli raccoglie persino la racchetta, riportandola alla sua panchina. Un gesto da vero numero uno, non solo nel ranking ATP, ma anche nello spirito sportivo. Il pubblico romano apprezza e applaude a lungo.

Ora per Sinner c’è l’argentino Francisco Cerundolo agli ottavi. Una sfida da non sottovalutare, ma che potrebbe spianare la strada verso i quarti.

Paolini infiamma il Foro Italico: “Ho i brividi”

Jasmine Paolini non si ferma più. L’azzurra, protagonista di una stagione in crescita, ha eliminato la potente Ostapenko con una prestazione solida e coraggiosa. Dopo un primo set equilibrato, chiuso 7-5, Paolini ha preso il controllo del match, dominando il secondo parziale 6-2.

Al termine dell’incontro, visibilmente emozionata, ha raccontato: “Ho i brividi, è stata una partita dura, arrivavano botte da ogni parte. Non so come si gestisce la pressione, ho solo provato a resistere”. Poi, rivolgendosi al pubblico italiano, ha aggiunto: “Essere ai quarti davanti a questa gente è speciale. Grazie davvero a tutti”. Un pensiero anche per gli altri azzurri in gara: “Ci sosteniamo a vicenda, faccio a tutti un grande in bocca al lupo”.

Roma sogna in azzurro

Il Foro Italico è pronto a sostenere i suoi beniamini. Con Sinner e Paolini ancora in corsa, l’Italia può sognare in grande. Il pubblico risponde presente, le emozioni non mancano. Gli Internazionali di Roma si tingono sempre più d’azzurro.