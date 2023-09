Intervento dei Vvf a Lamezia Terme: Incidente stradale con tre feriti, di cui un bambino trasportato in elisoccorso

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in via Malaterra nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti uno scooter ed una bicicletta elettrica. Tre i feriti in totale, il conducente dello scooter ed un uomo con il suo bambino che transitavano sulla bici elettrica.

Intervento dei vigili del fuoco è valso congiuntamente al personale sanitario del Suem118 ad assicurare su barella i feriti che venivano successivamente trasferiti presso struttura ospedaliera. Per il bambino si è reso necessario il trasferimento in ospedale con ausilio dell'elisoccorso. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi.

Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro