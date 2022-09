Intesa Protezione Civile, Anci e Conad per facilitare spesa domicilio

Protocollo per aiutare le persone che ne hanno necessità





(ANSA) - ROMA, 5 GIU - La Protezione civile, l'Anci e Ancd Conad (l'associazione nazionale delle cooperative del commercio al dettaglio), hanno siglato un protocollo d'intesa per facilitare, fino alla fine del periodo di emergenza epidemiologica, la consegna della spesa a domicilio alle persone che ne hanno necessità. Oltre facilitare la collaborazione tra le amministrazioni locali, le organizzazioni di volontariato e le cooperative aderenti ad Ancd Conad per facilitare le consegne a domicilio, i firmatari, è detto in una nota, si impegnano a tenere conto delle diversità territoriali, mettendo in atto le iniziative più opportune per ogni realtà così da facilitare il servizio. Di concerto con la Protezione civile, Anci si impegnerà a favorire l'adesione delle amministrazioni locali e delle organizzazioni di volontariato territoriali interessate, al fine di garantire un'adeguata assistenza alla popolazione. Inoltre le parti pubblicizzeranno attraverso i propri canali di comunicazione i termini dell'accordo e le modalità per usufruire del servizio. Anci e ANCD Conad, oltre a favorire le attività previste nel programma per il periodo di validità dell'accordo (che andrà avanti fino al 31 luglio quando terminerà lo stato di emergenza stabilito dal Consiglio dei ministri dello scorso 31 gennaio 2020), forniranno agli operatori inseriti nelle attività oggetto del protocollo, in accordo con la Protezione civile, le informazioni tecniche e pratiche necessarie relative alle precauzioni per evitare il contagio. (ANSA).