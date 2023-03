Invito dell’US Catanzaro 1929, appello ai tifosi GialloRossi non recatevi allo “Scida”

L’US Catanzaro 1929, recepita la decisione del Gos che vieta la trasferta ai tifosi giallorossi residenti in provincia, invita i propri supporter ad attenersi a quanto disposto in seno al Gruppo Operativo Sicurezza. “Pur consapevoli che si tratta di una misura penalizzante per i nostri straordinari tifosi – si legge nella nota della società – non possiamo che sollecitarli al rispetto di quanto stabilito, esortandoli a non recarsi allo “Scida”, dove il settore ospiti resterà chiuso. Invitiamo, inoltre, i sostenitori giallorossi di altre province che potranno accedere allo stadio di mantenere un comportamento corretto come, del resto, è sempre successo in tutte le trasferte che li hanno visti protagonisti. Auspichiamo – si legge infine – che la partita di lunedì sia una vera festa di sport considerato, anche, l’alto valore delle due formazioni che hanno disputato, fino adesso, un campionato da assolute protagoniste”.