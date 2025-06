Italia, Gattuso nuovo CT: Buffon annuncia il cambio in panchina. "È la scelta migliore"

Tempo di lettura: ~2 min

L’ex centrocampista azzurro raccoglie l’eredità di Spalletti. Buffon: “Dopo giorni intensi, la decisione giusta”

La Nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico: sarà Gennaro Gattuso a guidare gli Azzurri nel prossimo ciclo. L’annuncio, seppur non ancora ufficializzato con la firma, arriva dalla voce autorevole di Gianluigi Buffon, attuale capo delegazione e protagonista del Mondiale 2006 insieme proprio a “Ringhio”.

“In Federazione abbiamo avuto giorni intensi – ha dichiarato Buffon ai microfoni Rai – ma credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore. Stiamo lavorando, abbiamo lavorato, e attendiamo gli ultimi dettagli. Gattuso? Aspettiamo…”. Parole che sanno già di investitura.

L’intervista è arrivata subito dopo la vittoria dell’Italia Under 21 contro la Slovacchia a Trnava, dove Buffon era presente. E non ha nascosto il senso di urgenza e responsabilità che accompagna questo nuovo inizio: “Si riparte da dove si è sempre ripartiti, dopo momenti un po’ bui. Vincere è difficile per tutti, ma perdere con dignità è diverso dal fare brutte figure. Serve concretezza”.

Gattuso alla guida dell’Italia: cosa sappiamo finora

Dopo il passo indietro di Luciano Spalletti, arrivato a fine ciclo dopo l’Europeo, la FIGC ha accelerato i tempi e individuato in Gattuso l’uomo giusto per rilanciare la Nazionale. Il tecnico calabrese ha già incontrato il presidente Gabriele Gravina: un vertice definito “molto positivo” che ha di fatto sancito l’accordo. Ora manca solo la firma, attesa entro la prossima settimana.

Il contratto sarà annuale: dodici mesi chiave per il futuro dell’Italia, che si gioca l’accesso ai Mondiali 2026, una partecipazione che non può più mancare dopo le clamorose assenze nelle ultime edizioni.

Uno staff dal cuore azzurro

Non sarà un’avventura in solitaria: attorno a Gattuso si sta costruendo uno staff fortemente legato alla storia recente della Nazionale. Tra i nomi in circolazione figurano Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, entrambi papabili per il ruolo di collaboratori tecnici. In arrivo anche Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, che potrebbero affiancare Buffon nel progetto “Club Italia”.

Infine, si delinea anche un nuovo ruolo per Cesare Prandelli: l’ex CT potrebbe coordinare i vivai giovanili dei club italiani, un passo importante per rafforzare il legame tra Nazionale maggiore e futuro del calcio italiano.

