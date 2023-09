James Arthur: il 26 gennaio esce il nuovo album "Bitter Sweet Love", da oggi disponibile in pre-order.

Uscirà il 26 gennaio 2024 “Bitter Sweet Love” (Columbia Records / Sony Music), il quinto album in studio del cantautore britannico da milioni di stream James Arthur, già anticipato da “Blindside”, attualmente in radio, e “A Year Ago”.

L’album è già disponibile in pre-order al link: James Arthur - Bitter Sweet Love (lnk.to)

“Bitter Sweet Love” rappresenta al meglio il cantautore, con tredici nuovi brani di altissimo livello. Dopo essere stato sul palco, gli è venuto in mente come avrebbe dovuto suonare il suo quinto album. Nella sua mente, una folla stava cantando i suoi successi, immersa nell'emozione che James poteva sentire nella sua stessa voce.

Pochi giorni dopo la fine del tour negli Stati Uniti, James ha incontrato diversi produttori per vedere chi potesse adattarsi alla sua visione. La sua ultima tappa è stata a Los Angeles con Steve Solomon, con il quale ha co-scritto la sua hit del 2016 "Say You Won't Let Go".

Tornato in Gran Bretagna, James ha provato a scrivere con altri produttori, ma nessuno si è avvicinato al suo legame con Steve. Così, la scorsa estate è partito per finire l'album ai Miloco Studios nel sud di Londra e produrre un lavoro maturo, pieno di profondità e con quell'impeccabile qualità di scrittura che ha definito la carriera di James fino ad oggi.



L'artista, nato nel Middlesbrough e recentemente certificato Brit Billion, ha ottenuto 4 album nella Top 10, con “Back From The Edge” del 2016 che ha raggiunto il primo posto. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Anne-Marie, Sigala, Rudimental, Marshmello e molti altri.

James è uno degli artisti più streammati al mondo, con oltre 38 milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify. "Say You Won't Let Go" è diventato un successo rivoluzionario negli Stati Uniti. È stata ufficialmente la canzone più ascoltata nel Regno Unito nel 2016 con 4 miliardi di stream, mentre il video ufficiale della canzone ha raggiunto 1 miliardo e mezzo di visualizzazioni su YouTube. All'inizio di quest'anno, il brano è diventato il suo primo RIAA Diamond Single con 10 milioni di copie certificate, rendendo James uno dei soli 100 destinatari di una certificazione RIAA Diamond Single nella storia.

Altre hit di James Arthur sono: "Impossible", "Can I Be Him", "Sun Comes Up", "Naked", "Empty Space", "Rewrite The Stars", "Falling Like the Stars", "Train Wreck" e "Lasting Lover", tutte certificate platino. La canzone “Cars Outside” sta diventando un altro successo mondiale per James.

“Back from the Edge”, certificato ORO in Italia, è stato pubblicato il 28 ottobre 2016 ed è entrato al primo posto nella classifica degli album del Regno Unito. L’ultimo album di James, “It’ll All Make Sense In The End” del 2021, era un progetto registrato a casa durante il lockdown, e si basava fortemente su dei beat programmati.

“Più album fai e più successo hai, più pressione hai addosso. Ma mi sono sentito sinceramente di nuovo come un bambino, facendo semplicemente la musica che amavo, senza preoccuparmi di cercare di accontentare tutti”.