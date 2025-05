Jannik Sinner show al Foro Italico: “Che emozione giocare così davanti al mio pubblico”

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

ROMA – 13 maggio 2025 – In un Centrale gremito ed elettrizzato, Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia superando Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 in un match tiratissimo, chiuso dopo oltre due ore di tennis spettacolare.



Il giovane azzurro, tornato finalmente in forma dopo qualche acciacco fisico, ha mostrato tutto il suo repertorio, regalando al pubblico del Foro Italico colpi da campione vero: passanti fulminei, palle corte millimetriche e un rovescio lungo linea da antologia. Decisivo il primo set, durato ben 77 minuti, in cui Sinner ha tenuto i nervi saldi nei momenti chiave, conquistando il tie-break e incanalando l’incontro a suo favore.



“Ho sentito un’energia incredibile oggi in campo,” ha dichiarato Jannik Sinner ai microfoni di Sky Sport. “Giocare a Roma è sempre qualcosa di speciale. Il pubblico ti spinge, ti dà quella spinta in più anche nei momenti difficili. E oggi ce ne sono stati tanti.”



Nel secondo set, l’argentino Cerundolo ha provato a rientrare, mettendo in campo la sua solita grinta e costringendo Sinner a scambi intensi. Ma è proprio nei momenti di maggiore pressione che il tennista altoatesino ha mostrato la sua maturità tecnica e mentale, trovando soluzioni vincenti anche in corsa.



“Sento che sto migliorando soprattutto a rete e nella gestione dei punti importanti,” ha spiegato Sinner. “Ho lavorato molto in queste settimane e oggi sono contento di come ho risposto tatticamente, soprattutto contro un avversario come Cerundolo che ti costringe sempre a pensare e variare il gioco.”



La prestazione del numero uno d’Italia ha entusiasmato gli spettatori, che hanno scandito cori e applausi a ogni colpo vincente. In particolare, un rovescio lungo linea a tutto braccio ha infiammato lo stadio: la pallina ha colpito l’incrocio delle righe lasciando tutti a bocca aperta.



Con questa vittoria, Sinner accede ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra [prossimo avversario], confermando il suo status di serio candidato al titolo romano.



“Adesso recupero e mi preparo al prossimo match, ma lo ripeto: vincere qui, davanti a questa gente, è una delle emozioni più grandi della mia carriera,” ha concluso Jannik Sinner con un sorriso.