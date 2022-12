Jimmy Sax: da oggi disponibile in vinile in edizione limitata “Jimmy – Live Symphonic Orchestra”, i dettagli

Jimmy Sax: da oggi disponibile in vinile in edizione limitata “Jimmy – Live Symphonic Orchestra”, l’album live registrato durante il primo tour nei teatri italiani con The Symphonic Dance Orchestra. il 18 dicembre il sassofonista incontra i fan a Roma.



Dopo il successo della tournée che quest’anno lo ha portato ad esibirsi in giro per l’Europa con 53 show, da oggi, venerdì 9 dicembre, è disponibile in edizione limitata in vinile (33 giri – colore rosso) “JIMMY – LIVE SYMPHONIC ORCHESTRA”, l’album live di JIMMY SAX registrato durante il suo primo tour nei teatri italiani con THE SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, già disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (https://wmi.lnk.to/JliveSymOrch).

Il 18 dicembre il sassofonista internazionale sarà a ROMA presso la Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti, 263 – inizio evento ore 16.00) dove incontrerà il proprio pubblico per presentare e firmare il vinile “JIMMY – LIVE SYMPHONIC ORCHESTRA”.

L’evento è riservato a coloro che acquisteranno il vinile presso il punto vendita.

Con questo album, prodotto da Wonder Music e distribuito da Warner Music, Jimmy Sax ha voluto fermare nel tempo il successo del tour italiano in cui, con il suo sound energico, ha incantato gli oltre 40.000 spettatori che lo hanno visto suonare nei principali teatri italiani e nelle più esclusive location out door della Penisola, accompagnato da THE SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino.

“Jimmy – Live Symphonic Orchestra” racchiude la versione live di alcuni dei brani contenuti nel suo primo album “Jimmy” e delle hit che hanno reso celebre il sassofonista internazionale autore di “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time”.

Questa la tracklist dell’album: “Time”, “Freeze”, “Drop It”, “Hamelin Night”, “The Godfather”, “Smile”, “No Man No Cry”, “Life”, “Supreme Circle”, “JLRDK” e “Jimmy”.

Il 14 dicembre Jimmy Sax sarà al Teatro Posillipo di Napoli per “CHRISTMAS GALA 2022”, l’evento benefico presentato da Wonder insieme a Throwback. I proventi e le offerte raccolte per l’evento saranno completamente devoluti in favore di Associazione Italiana Xeroderma Pigmentoso.

Il 17 dicembre, invece, Jimmy Sax sarà sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma in occasione della 30ª edizione del “CONCERTO DI NATALE PER LA PACE”, in onda in prima serata il 1° gennaio 2023 su Canale 5.

Francese di origine, Jimmy Sax con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Performer impareggiabile, Jimmy Sax negli ultimi quattro anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun solo per citare le più note. Nel 2022 si è esibito per 53 volte in giro per l’Europa con un tour che ha registrato 130.000 presenze. Con mezzo miliardo di stream, quasi un milione di iscritti al canale YouTube e oltre 370 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry” (il cui video è visibile al seguente link https://youtu.be/89_KXT5ztTU) e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.