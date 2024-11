"Just Bloom", alla Galleria Carta Bianca la personale di Cetty Previtera

Catania - Venerdì 29 novembre alle ore 18.30 sarà inaugurata da Carta Bianca, in via Francesco Riso, 72/b, la nuova mostra di Cetty Previtera "Just Bloom". L'artista torna a esporre nella galleria dopo sei anni dalla sua ultima personale del 2018.

In questo lasso di tempo la Previtera è molto maturata attraverso tantissime esperienze espositive e prestigiose partecipazioni a mostre di valenza internazionale. La sua pittura, già negli anni scorsi molto promettente, è arrivata a una evidente maturità. Le sue opere, pur confermando la tematica dell'osservazione paesaggistica, ora si propongono come arazzi di luce e natura con fiori, alberi, boschi, valli e persino montagne, che però rifuggono da qualsiasi riproduzione accademica con un intrigo di forme intuibili, ma non definite. Talvolta i suoi dipinti hanno un fascino lisergico, con colori vividi e forme fluttuanti.

Una pittura che lei stessa, giustamente, definisce "realismo astratto".

Gianna Panicola, in un testo dedicato a questa mostra, così scrive: "Il bosco come luogo del sacro, al quale l'artista ha dedicato lunghi periodi di studio, preceduti da soste silenziose e dolci contemplazioni, suggerisce traiettorie di sapienze da ritrovare nelle sue profondità. Il bosco diviene interno ed esterno, avvolge l'osservatore come un nuovo visitatore con i verdi intensi e trasparenti dei rami dai molteplici tronchi, con le sue radici, le sue fioriture. Per Cetty Previtera la pittura è una necessità d'anima, si fonde con il proprio vissuto, con il quotidiano annullando ogni separazione in una sorta di corrispondenza biunivoca tra le due parti.

In Autoritratto sottratto al bosco la dimensione paesaggistica risiede in questo essere natura con l'anima e con i colori. Rami, tronchi, foglie, fiori, germogli, siepi, e sottobosco, tutta questa profondità riemersa da tocchi di colore, crea una gamma cromatica in costante mescolanza. Le chiome frondose ed estese di Back to joy ricadono in una cascata di virgole blu, viola, intervallati da filamenti fluidi come sottili fili d'erba, scie di luce verso l'infinito del cielo. Rami come radici vengono giù per ritrovare la terra e saldarsi ad essa. Compenetrarsi ed espandersi, fiorire e rifiorire".

"Just Bloom" (Appena fiorito) il titolo di questa mostra appunto.

La mostra resterà aperta fino al 10 gennaio 2025 e potrà essere visitata tutti i giorni, da martedì a venerdì dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 alle 20; sabato dalle 11 alle 13. Domenica e lunedì chiuso. La galleria, inoltre, osserverà le seguenti chiusure: 24 – 25 – 31 dicembre 2024 – 1 - 6 gennaio 2025.

Per appuntamenti in giorni e orari diversi, telefonare al 336 806 701.

Info e contatti

Galleria Carta Bianca

via Francesco Riso, 72/b Catania

galleriacartabianca.it