Juve Stabia-Catanzaro, via alla prevendita: Giornata Gialloblù e aggiornamenti sul settore ospiti!

Parte la Prevendita di Juve Stabia-Catanzaro: indetta la seconda giornata gialloblù

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che per la 36° giornata del campionato di serie BKT, Juve Stabia-Catanzaro, in programma allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, giovedì 1 maggio alle ore 12:30 è indetta la SECONDA GIORNATA GIALLOBLÙ.

La vendita dei biglietti sarà divisa in DUE FASI:

La prima fase sarà riservata agli abbonati della stagione 2024/25, che potranno acquistare il proprio ticket, in prelazione esclusiva, e scontato del 20%, presso i punti vendita Etes sul territorio, presentando il proprio abbonamento. Il biglietto potrà essere acquistato esclusivamente nel settore corrispondente al proprio abbonamento.

Questa fase sarà attiva nella prima giornata di prevendita, ovvero dalle ore 10:30 di lunedì 28 aprile fino alle ore 23:59 di lunedì 28 aprile.

Per la seconda giornata gialloblù, la società premia i propri abbonati con uno sconto del 20% (valido durante la fase di prelazione del primo giorno) sul costo del biglietto, di seguito i prezzi scontati:

Tribuna Roberto Fiore: Euro 80,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – non è previsto il ridotto

Tribuna Monte Faito: Euro 32,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – Ridotto under 16/donna: Euro 20,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Tribuna Quisisana: Euro 20,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – Ridotto under 16/donna: Euro 12,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Tribuna Varano: Euro 16,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – Ridotto under 16/donna: Euro 11,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Curva San Marco: Euro 12,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – Ridotto under 16/donna: Euro 8,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

La seconda fase, dedicata alla vendita libera, prevede l’apertura della prevendita anche online (a seguito della riunione del GOS) sul sito etes.it. Questa fase inizierà da martedì 29 aprile dalle ore 10:00 e proseguirà fino all’orario di inizio della gara.

Per l’occasione non saranno rilasciati accrediti o titoli di favore di nessun genere.

Di seguito il costo dei tagliandi dei vari settori:

Tribuna Roberto Fiore: Euro 100,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – non è previsto il ridotto

Tribuna Monte Faito A e B: Euro 40,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – Ridotto under 16/donna: Euro 25,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Tribuna Quisisana: Euro 25,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – Ridotto under 16/donna: Euro 16,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Tribuna Varano: Euro 20,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – Ridotto under 16/donna: Euro 14,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Curva Sud: Euro 15,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita – Ridotto under 16/donna: Euro 10,00 + Euro 2,00 di diritti di prevendita

Per il settore ospiti (Curva Ferrovia) si comunica che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportiva ha rinviato, come riportato nella determina n. 12/2025, al Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS) l’individuazione delle adeguate misure di rigore che saranno comunicate nei giorni successivi.

I tagliandi potranno essere acquistati nei seguenti punti vendita:

Store Juve Stabia, c.so Garibaldi, 24;

Bar Dolci Momenti, Via G. Cosenza 192;

Bar Gialloblu, Viale Europa 101;

Tabaccheria del Corso, Corso Vittorio Emanuele 11;

Planet Davidos, C.so Alcide De Gasperi 114/116;

Anca Caffè, Strada Panoramica 1b/1c;

Movida Caffè, Via Napoli 297;

Il Bar del Porto, via Bonito, 123;

Napodos Caffè, via Regina Margherita, 196;

Tabaccheria Muratori, via Napoli, 229.