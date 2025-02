Juve Stabia schianta il Cosenza con un netto 3-0 I Lupi partono forte, poi crollano

Juve Stabia travolge il Cosenza: 3-0 al Menti

La Juve Stabia schianta il Cosenza con un netto 3-0 e si rafforza alla zona playoff della Serie B. Le Vespe, trascinate da una doppietta di Adorante e dal sigillo finale di Fortini, conquistano il decimo successo stagionale e agganciano il Catanzaro a 39 punti e conferma il 6 posto in classifica. Per i rossoblù, invece, l'ennesima sconfitta aggrava una situazione sempre più delicata: la squadra di Alvini si avvicina pericolosamente alla zona retrocessione.

La partita: il Cosenza parte forte, poi crolla

La gara inizia con il Cosenza che prova a impensierire la difesa stabiese. Al 9' Garritano sfiora il vantaggio con un tiro insidioso, ma Thiam si oppone con una parata decisiva. Le Vespe rispondono con Candellone e Piscopo, ma senza trovare il bersaglio.

Poco prima della mezz'ora, la partita viene interrotta per un malore accusato da un tifoso sugli spalti: attimi di apprensione, ma fortunatamente l'allarme rientra.

Quando il match riprende, il Cosenza cerca di mantenere il controllo, ma nel finale del primo tempo la Juve Stabia colpisce. Adorante, servito da Piscopo, supera Micai con un destro preciso e porta i suoi in vantaggio al 45'. Il Menti esplode di gioia e i silani vanno all'intervallo sotto di un gol.

Ripresa senza storia: dominio gialloblù

Nel secondo tempo il Cosenza tenta una timida reazione, ma al 58' arriva il raddoppio stabiese. Ancora Adorante, con grande freddezza, approfitta di un'uscita errata di Micai e insacca il 2-0. Il colpo è pesante per i rossoblù, che accusano il colpo e non riescono a reagire con lucidità.

Al 61' l'arbitro Ayroldi assegna un rigore al Cosenza per un contatto in area tra D'Orazio e Leone, ma il VAR interviene e il penalty viene annullato. Un'altra mazzata per i lupi, che perdono fiducia minuto dopo minuto. Nel finale, all'86', la Juve Stabia chiude definitivamente i conti: Fortini sfrutta un assist di Dubickas e cala il tris.

Il triplice fischio sancisce un'altra sconfitta pesante per il Cosenza, sempre più vicino alla zona calda della classifica.

Tifosi in rivolta: "Così si retrocede"

La crisi dei silani si riflette anche sull'umore dei tifosi, sempre più preoccupati per una stagione che rischia di trasformarsi in un incubo. Sui social, i sostenitori rossoblù esprimono tutto il loro malcontento: "Prestazione inaccettabile, la squadra sembra senza identità", "Così si retrocede, urge un cambio di rotta immediato", si legge nei commenti. Anche ad Alvini vengono mosse critiche per la gestione della partita e la mancanza di carattere mostrata dai suoi uomini.

Dall'altra parte, festa grande per la Juve Stabia, che continua a sorprendere in questa stagione. I tifosi gialloblù sognano in grande, con un obiettivo playoff che sembra sempre più concreto.

Il tabellino

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Quaranta, Peda; Andreoni (27' Fortini), Buglio, Leone (90' Louati), Rocchetti; Piscopo (90' Maistro), Candellone (73' Meli); Adorante (73' Dubickas). Allenatore: Tarantino (Pagliuca squalificato).

Cosenza (3-5-2): Micai; Hristov, Dalle Mura (67' Venturi), Caporale; Ricciardi (59' Ciervo), Kouan (59' Rizzo Pinna), Gargiulo, Garritano (67' Kourfalidis), D'Orazio; Zilli (76' Fumagalli), Artistico. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Marcatori: 45' Adorante (JS), 58' Adorante (JS), 86' Fortini (JS).

La Juve Stabia continua a volare, il Cosenza affonda. La stagione dei silani entra in una fase cruciale: servirà una svolta immediata per evitare la retrocessione.