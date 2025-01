KAWAKAMI abbatte i confini tra culture e identità con “Gitana”, il suo nuovo singolo sulla libertà e l'identità nomade

"Gitana" (KeyRecords/Kmusic/ADA Music Italy) è il nuovo singolo di KAWAKAMI, l'artista milanese classe 1999 che, con la sua anima eclettica e il suo talento fluido, ci trascina in un'avventura musicale carica di suggestioni ritmiche e culturali. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è un omaggio alla libertà dell'artista e alla sua incessante ricerca di nuove tappe, luoghi e identità.

Prodotto da KAIZÈN, "Gitana" unisce sonorità ancestrali e contemporanee, guidando l'ascoltatore tra le colorate vie dei mercati profumati d'Oriente e i portici calienti di Siviglia. Con un mix di lingue e culture, il pezzo celebra l'essenza nomade di KAWAKAMI, come lei stessa racconta:

«Sono una "hija de la calle", una figlia della strada. La mia musica nasce dal movimento, dal coraggio di lasciare alle spalle la staticità per inseguire una voce che non smette mai di chiamarmi.»

Il testo alterna immagini forti e intime, come «Sono partita sopra a un tram, la vivi loca la vida… qua sempre il solito tran tran» e versi che tratteggiano la tensione tra fuga e libertà - «Corri ma via di qua, la musica, la celebrità» -. Liriche che trasmettono un dinamismo continuo, dipingendo un’avventura carica di energia e trasformazione, elemento centrale del progetto.

Ad accompagnare il brano, il videoclip ufficiale diretto da Gianmarco Oragano, che offre una narrazione visiva in grado di intensificare e rafforzare il messaggio di "Gitana." Girato tra atmosfere esotiche e urbane, il video, in uscita lunedì 27 gennaio, vede la partecipazione di attori come Camilla Trotta e Valentina D’Amato, mentre la sceneggiatura, firmata da Antea Zavaglio e Camilla Conte, è incentrata sui contrasti tra tradizione e modernità, richiamando l'idea di un viaggio che è tanto fisico quanto interiore.

Quella di KAWAKAMI è la voce di un'artista che si reinventa: già nota per i singoli "Altrove" e "Fiori di Carta," brani che le hanno permesso di conquistare playlist editoriali di spicco come "Scuola Indie" e "Anima R&B," continua ad evolversi con "Gitana", una traccia che abbraccia la contaminazione culturale come elemento distintivo della sua musica. La scelta di mescolare lingue diverse, dall'italiano allo spagnolo, sottolinea la poliedricità dell'artista e il suo desiderio di abbattere confini, non solo geografici, ma anche musicali.

«"Gitana" – conclude KAWAKAMI - è il mio manifesto di libertà: non importa quante volte mi perdo, c'è sempre una voce che mi riporta sulla mia strada.»

Con "Gitana", KAWAKAMI ci apre le porte del suo mondo nomade, invitandoci a salire sul suo tram, quello che corre tra sogni e realtà, senza una meta definita ma con la certezza che ogni tappa sarà un’esperienza indimenticabile. Perché essere "Gitana" non è solo un modo di vivere, è un modo di essere: liberi, inarrestabili, e sempre pronti a riscrivere la propria storia.