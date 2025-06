L’Arcivescovo Maniago al Santuario di Porto: conclusione del mese mariano e affidamento a Maria nel Giubileo della Vicaria Gimigliano-Taverna

Tempo di lettura: ~2 min

Porto – 31 maggio 2025 – Un’intensa serata di fede e comunione ha segnato la conclusione del mese mariano al Santuario di Porto, in occasione del Giubileo della Vicaria di Gimigliano-Taverna. A presiedere la celebrazione, Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita, che ha voluto rendere speciale questo momento affidando l’intera vicaria alla protezione della Vergine Maria.

Il Santuario ha accolto fedeli e pellegrini provenienti da tutte le parrocchie della vicaria. La celebrazione eucaristica, vissuta con profonda partecipazione, è stata accompagnata da canti mariani, letture e riflessioni sulla figura di Maria come madre e guida del popolo cristiano.

Al termine della Messa, Monsignor Maniago ha raggiunto la statua dell’Immacolata, simbolo della devozione mariana che da secoli anima questo luogo sacro, e ha recitato un toccante atto di affidamento a Maria. Un gesto carico di significato, attraverso il quale l’Arcivescovo ha invocato la protezione della Vergine su tutta la vicaria, sulle famiglie, i giovani, gli anziani e gli ammalati, in questo tempo di grazia che il Giubileo rappresenta.

«Maria – ha detto l’Arcivescovo – ci accompagna sempre con la sua materna presenza. Affidarci a lei significa affidarci alla speranza, alla misericordia, alla forza del Vangelo che trasforma la vita». Le sue parole hanno toccato profondamente i cuori dei presenti.

L’evento ha rappresentato non solo la conclusione di un mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, ma anche una tappa significativa nel cammino giubilare della vicaria, segnato da preghiera, riflessione e condivisione comunitaria.

Il Santuario di Porto si conferma così non solo come luogo di culto, ma come punto di riferimento spirituale per l'intera diocesi, capace di accogliere e rinnovare la fede del popolo di Dio attraverso gesti semplici ma profondamente autentici.