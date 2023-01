“L'eredità di Benedetto XVI” - Sulla via di Damasco – Rai Tre. Video

ROMA – Sono ancora vive nel nostre cuore e nei nostri occhi le immagini della salma di Benedetto XVI esposta per l’ultimo saluto nella basilica di San Pietro e la lunga coda di fedeli per omaggiarlo, le immagini del suo funerale e il grido come successo per Giovanni Paolo II “santo subito”. Cosa ci lascia il Papa tedesco? Sarà questa la tematica della puntata speciale di i Sulla via di Damasco, domenica 29 Gennaio, ore 7.40, su Rai Tre e RaiPlay, sulla figura di Joseph Ratzinger, un umile lavoratore nella vigna del Signore, capace di entrare nella profondità del mistero di Dio con un linguaggio diretto, semplice e carico di spiritualità.

Ospite di Eva Crosetta padre Federico Lombardi che ha collaborato con lui per diversi anni e che di lui ha detto: " ha realizzato e vissuto in sé stesso una sintesi profonda tra teologia, cultura, fede e spiritualità.”

Obiettivo della puntata è quello di raccontare l’uomo e il pontefice che ha messo l’intelligenza al servizio della fede; lo farà attraverso le immagini e le parole della sua prima Messa, i discorsi della Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia e della storica visita ad Auschwitz/Oswiecim-Birkenau, luogo del male e di violenza. Al centro del programma di Vito Sidoti, per la Regia di Alessandro Rosati, il vissuto e le profezie di un “fedele amico dello Sposo” (così papa Francesco) che ha scritto di Gesù di Nazareth in più volumi, che ha lottato contro la pedofilia, che ha speso la sua intelligenza per la Verità e per una fede sempre più autentica e sapiente. “

Don Francesco Cristofaro