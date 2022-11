L’ ‘Hamlet’ di D’Abbraccio e Pasotti arriva a Lamezia Terme con AMA Calabria

LAMEZIA TERME 30 NOV. - Una tragedia che offre uno spaccato della psicanalisi moderna. ‘Hamlet’, che andrà in scena il 2 dicembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, alle ore 21, è il dramma per eccellenza, l’opera shakespeariana che più di tutte è entrata nel linguaggio popolare con la celebre battuta «essere o non essere: questo è il problema». Protagonisti della pièce, liberamente tratta dall’omonimo dramma scritto da William Shakespeare, saranno Mariangela D’Abbraccio e Giorgio Pasotti. Lo spettacolo è stato organizzato da AMA Calabria e sostenuto dal Ministero della Cultura - Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria.

«Il teatro di qualità – ha commentato il direttore artistico Francescantonio Pollice – continua ad essere protagonista indiscusso di questa stagione teatrale. Questo è un segnale di grande fermento culturale che da tempo sviluppa AMA Calabria. La forza interpretativa di due grandi artisti come Mariangela D’Abbraccio e Giorgio Pasotti darà la giusta dimensione di un personaggio che ancora oggi è attualissimo».

Da sempre considerato come un eroe moderno, Amleto è un personaggio dalla psiche profonda e complessa, in eterno conflitto con sé stesso. La sua storia, pur essendo ambientata in un altro tempo e in un altro spazio, è sempre attuale e riesce a scavare a fondo nella psiche di Amleto, protagonista tormentato della storia, affidato all’interpretazione di Giorgio Pasotti. Una tragedia che va ad analizzare ogni aspetto più complesso dell’esistenza umana, come la pretesa per le donne di rimanere eternamente giovani, problema che viene affrontato dalla madre di Amleto, Gertrude, di cui veste i panni Mariangela D’Abbraccio.

La visione del regista Francesco Tavassi, il cui testo è stato adattato da Alessandro Angelini e Antonio Prisco, è estremamente contemporanea. Un classico del teatro che, nonostante le sue numerose rivisitazioni, non smette di affascinare per il suo contenuto. ‘Hamlet’ pone il grande quesito esistenziale dinanzi cui si è sempre ritrovata ogni persona, in ogni epoca, questo è il segreto della sua attualità.

Sul palcoscenico a dar voce ad Amleto sarà Giorgio Pasotti, un attore che tra cinema, televisione e teatro, ha collezionato successi con personaggi che hanno lasciato il segno nel grande pubblico (‘L’ultimo bacio’, ‘La Grande bellezza’, ‘Mina Settembre’, ‘Sogno di una notte di mezza estate’). Al suo fianco Mariangela D’Abbraccio, attrice tra le più apprezzate del teatro italiano, che in passato, tra gli altri, è stata diretta da personaggi illustri come Eduardo De Filippo e Giorgio Albertazzi. Indimenticabile la sua interpretazione di Blanche nella trasposizione teatrale di ‘Un tram che si chiama Desiderio’, che l’anno scorso è stata inserita nel cartellone di AMA Calabria.

Con loro saranno in scena anche Massimo Odierna, Claudia Tosoni, Diego Migeni, Pio Stellaccio, Andrea Papale e Salvatore Rancatore.

I biglietti di ‘Hamlet’ potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org