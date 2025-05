Tempo di lettura: ~2 min

L’US Catanzaro 1929 annuncia l’USCZ29 Summer Camp 2025, un’iniziativa estiva rivolta a giovani calciatori e calciatrici che intendano coniugare sport, crescita personale e divertimento in un contesto professionale e stimolante.

Il Camp si svolgerà presso il Centro Sportivo di Simeri Mare, una struttura immersa nel verde e attrezzata per garantire lo svolgimento ottimale delle attività tecnico-sportive previste. Le giornate saranno scandite da sessioni di allenamento, momenti ricreativi e attività all’aria aperta, in un clima di condivisione e rispetto.

Particolare attenzione sarà riservata alla qualità del percorso formativo, grazie alla presenza di uno staff tecnico altamente qualificato, composto da allenatori del settore giovanile dell’US Catanzaro in possesso di licenze UEFA A e UEFA B, preparatori atletici abilitati FIGC, allenatori per portieri riconosciuti dalla Federazione e studenti di Scienze Motorie con specifiche competenze nell’ambito dell’attività giovanile. Un’équipe pensata per accompagnare ogni partecipante in un percorso di crescita tecnica, tattica e relazionale.

Sono previste scoutistiche speciali, che potranno essere consultate insieme al programma completo, alle modalità di partecipazione e a tutte le altre informazioni utili sul sito ufficiale del club: www.uscatanzaro1929.com.

L’USCZ29 Summer Camp 2025 non è solo un’occasione per allenarsi con i colori giallorossi: è un’esperienza formativa, educativa e divertente, pensata per far crescere dentro e fuori dal campo i campioni di domani.