L’8 Marzo che ci piace-Soroptimist International Club di Soverato

8 Marzo 2023 GIORNATA INTERNAZIONALE della DONNA, una giornata " lunga" una settimana. Il club di SI di Soverato e la sua presidente, Vittoria Mandari, hanno voluto celebrare la Giornata Internazionale della Donna, in collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Soverato.

Ospite d'onore dell'incontro, la dottoressa Annamaria Frustaci, Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, autrice del libro " la ragazza che voleva sconfiggere la mafia". Le studentesse e gli studenti, magistralmente guidati dalla professoressa Cristoforo Mariannina, hanno studiato e analizzato il libro sotto forma di laboratorio di lettura, all'interno del progetto "# io leggo perché". Molteplici i punti di riflessione e di approfondimento sulla condizione femminile e la parità di genere.

L'impegno è continuato giorno 10 marzo, in sinergia con la Proloco di S.Andrea allo Ionio e l'ambulatorio solidale Salus et Virtus di Montepaone, insieme per la prevenzione del tumore al seno. A seguire la presentazione del libro " Dietro la porta ho atteso il tuo respiro " di Giuseppe Gervasi, una storia in cui la prevenzione da il colore della speranza alla nostra vita. E per concludere in bellezza con le foto delle scuole di Soverato, ISTITUTO ALBERGHIERO- ITE CALABRETTA- ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE- Il corso TFA UMG di CATANZARO. Tutte unite hanno aderito alla campagna " Camminare con scarpe diverse per la parità di genere ". L'uguaglianza è la libertà di ognuno di essere diverso, questa la riflessione che ci auguriamo possa accompagnare sempre la nostra esistenza.