Coronavirus:Abramo, su Tg3 nazionale buona sanità Catanzaro

CATANZARO 20 APR - Anche il Tg3 nazionale, nell’edizione delle ore 19, ha parlato della buona sanità catanzarese in un servizio sui centri Covid-19 sparsi in tutta Italia.

L’autorevole testata giornalistica del terzo canale Rai ha infatti citato l’esempio dei due pazienti affetti da Covid, che sono stati curati al Pugliese-Ciaccio, e che sono stati dimessi nei giorni scorsi. “Fa piacere che la sanità del capoluogo calabrese faccia parlare di sé per una buona notizia qual è quella delle dimissioni dei due pazienti che erano stati trasferiti qui dalla Lombardia alcune settimane fa”, ha commentato il sindaco Abramo.

“È l’esempio concreto che anche in questa regione esistono delle professionalità autorevoli e competenti che sanno come lavorare e lo fanno con estrema passione. L’attenzione di un telegiornale nazionale – ha aggiunto il primo cittadino - è la conferma di quanto sostengo da tempo, e cioè che questa città è un vero e proprio centro d’eccellenza della salute e della ricerca in campo medico il cui ruolo va rafforzato, non appena finirà questa emergenza, tramite la necessaria integrazione fra l’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio e quella ospedaliero-universitaria Mater Domini.

Ancora una volta – ha concluso Abramo – sento il dovere di ringraziare tutto il personale medico e infermieristico, e gli oss, che stanno facendo il proprio lavoro con abnegazione e spirito di sacrificio: sono orgoglio di rappresentarli come sindaco di questa città”.