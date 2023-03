La fotografa Stefania Sammarro premiata a Mad Mood Milano Fashion Week

L’arte fotografica di Stefania Sammarro (Ania Lilith Gallery), direttore artistico di Art Fabrique Calabria, è stata premiata durante la settimana della moda a Mad Mood Milano Fashion Week, la kermesse ideata dall’imprenditrice salentina Marianna Miceli che rappresenta un trampolino di lancio per designer italiani ed internazionali. Specializzata in fotografia di moda ed emotional wedding, la talentuosa fotografa calabrese realizza scatti carichi di intensità, in grado di suscitare emozioni e risvegliare le coscienze puntando sulla valorizzazione della bellezza naturale e sulla promozione del territorio nonché delle sue opere d’arte.

Stefania Sammarro evidenzia con orgoglio la sua gioia per «Aver ricevuto un riconoscimento per il mio concept di fotografia di moda legata all’arte. Con i miei scatti intendo andare oltre il semplice defilé e mettere in luce qualcosa di più profondo». Dalle sue foto, emergono infatti un’originale vena artistica e lo spirito di rivalsa della sua terra, la Calabria.

A Piazza Duomo e presso la Galleria Vittorio Emanuele, prima della partecipazione alla kermesse milanese, la Calabria è stata protagonista della settimana della moda con gli shooting di Art Fabrique Calabria curati da Ania Lilith Gallery con la fotografa Stefania Sammarro. “Fotografia Intimista e moda” è stato il mood del workshop. Protagonisti i fotografi, le creazioni della fashion designer Vincenza Salvino e gli abiti di Claudia Tornese dell'Accademia New Style di Cosenza.

Durante la Milano Fashion Week, la kermesse Mad Mod Milano è stata occasione d’incontro fra tradizione e moda d’avanguardia. Riflettori puntati sul Made in Italy e sul lifestyle dei territori raccontati dalle creazioni dei fashion designer. Mad Mood Milano si è rivelato un interessante fil-rouge che ha unito Sud Italia (rappresentato da Puglia e Calabria), Repubblica Dominicana e Kazakistan.

La Calabria è stata egregiamente rappresentata dalle foto d’arte di Stefania Sammarro, dalle collezioni dei fashion designer calabresi e dall’azienda Barbieri di Altomonte con l’esposizione dei prodotti tipici della nostra Regione.

Sulla passerella milanese, i peperoncini calabresi e i taralli pugliesi sono diventati meravigliose collane che hanno impreziosito con “gusto” le creazioni degli stilisti, la pietra leccese forgiata in guisa di “rosoni” ha decorato le borse, infine il profumo dei sigari e la dolcezza del rum e del cioccolato dominicani hanno deliziato il palato dei presenti durante le degustazioni.

Nel corso dell’evento Mad Mood Milano, Stefania Sammarro ha consegnato all’imprenditrice Marianna Miceli una preview del premio Art Fabrique Calabria Eccellenza del Sud 2023. Un prestigioso riconoscimento che Ania Lilith Gallery assegna ogni anno ad una figura che si è contraddistinta per il merito e per la valorizzazione dei giovani fashion designer in Italia e all’estero.

Il direttore artistico di Art Fabrique spiega che la collaborazione con l’imprenditrice Marianna Miceli è nata «Alla prima edizione della kermesse. Mi trovavo casualmente a Milano e Marianna si è innamorata subito delle mie foto. Da lì, mi ha chiesto di entrare a far parte del suo team come referente in Calabria. Ania Lilith Gallery rappresenta un importante ponte di collegamento con la kermesse milanese anche a Dubai. Nel tempo, con Marianna si è consolidata una bella amicizia. Credo sia fondamentale che alla base di un rapporto lavorativo vi siano stima e ammirazione reciproca».

La kermesse Art Fabrique Calabria, a cura di Ania Lilith Gallery di Stefania Sammarro, giunta quest’anno alla settima edizione, ad oggi si è confermata un punto di riferimento per i nuovi talenti del mondo della fotografia e della moda che desiderano esprimere una forma di comunicazione differente e raccontare con la propria creatività l’identità territoriale e culturale della Regione Calabria.

