VIBO VALENTIA, 4 SETT - Un incontro per discutere e che farà discutere. Domani in Piazza della Tonnara a Bivona (VV) dalle 17e30 in poi si terrà un seminario di approfondimento promosso dall’associazione politico-culturale Vibo Unica e particolarmente voluto dalla presidente Claudia Gioia e dalla vice presidente Samantha Mercadante, dal titolo “La legge elettorale calabrese davanti al Tar: tra vizi di incostituzionalità e scenari futuri”.

Oggetto dell’incontro, dal taglio prettamente giuridico-sociale, il ricorso pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro che impugna le elezioni regionali dello scorso 26 gennaio per la mancata introduzione nella legge elettorale calabrese della doppia preferenza di genere.

Protagonista dell’incontro, introdotto dalla citata avvocata e presidente di Vibo Unica Claudia Gioia, sarà l’avvocata Rossella Barberio, promotrice del ricorso al giudice amministrativo. Interverranno anche la Dott.ssa Alessia Bausone nella veste di giurista esperta nei temi delle pari opportunità e redattrice e promotrice della proposta di legge sulla doppia preferenza di genere approvata da molti consigli comunali della Calabria e, tramite intervento in videoconferenza, la consigliera regionale di parità Tonia Stumpo che ha deciso di costituirsi dinanzi al Tar a sostegno del ricorso.



A moderare l’incontro la nota giornalista e conduttrice televisiva Sarah Incamicia. Le conclusioni spetteranno alla coordinatrice regionale delle donne del Partito Democratico Teresa Esposito con l’intervento via web della responsabile pari opportunità nazionale del PD Lucia Bongarzone, ma non mancheranno momenti di dibattito (che si prospetta acceso) con il pubblico presente in sicurezza secondo le normative anti-Covid19.