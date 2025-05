La New Generation Racing ci prova al Pollino

Tempo di lettura: ~3 min

Ambizioni alte e obiettivi ben precisi per la scuderia Catanzarese New Generation Racing, che ha appena archiviato Sortino ma è già pronta per schierarsi al 2⁰ Slalom del Pollino, con la gara che sarà valida per il Challenge Slalom Calabria 2025 e per la Coppa Aci Slalom Zona 4. Saranno diciassette alfieri a rappresentare la scuderia nello slalom che si disputerà a Morano Calabro. Bandiera verde Domenica 1 giugno.

Tra le RS dopo gli ottimi riscontri in pista dei mesi scorsi, Francesco Pio Santise sarà allo start della classe 1400 a bordo della sua Peugeot 106. La speranza di Santise, sarà quella di continuare sul buon percorso intrapreso da quando ha iniziato a correre e che hanno testimoniato una buona crescita.

Nelle RS Plus sfida interessante per il Lametino Luca Miceli nella classe 1600, dove lo stesso su Citroen Saxo vorrà puntare ad un buon risultato.

Tra le gruppo N, vorrà tornare alla vittoria Domenico Marchio e proverà a farlo a bordo della sua fidata Peugeot 106 di classe 1600, con il pilota di Tiriolo che non vede l'ora di dire la sua.

Nel gruppo A obiettivi ben noti per il giovane Alberto De Gregorio, che in classe 1150 proverà a sgomitare per un risultato notevole sulla sua Fiat Seicento Sporting.

Sempre nel gruppo A ma in classe 1400, debutto stagionale per il veloce Giulio Molinaro sulla sua scattante Peugeot 106. Per il pilota di Luzzi sarà importante ritrovare il ritmo, ma allo stesso tempo Molinaro vorrà dimostrare il suo noto valore.

Tra le Bicilindriche, duo al debutto in questa categoria. Filippo Lacanna su Fiat 500 e Giacomo Fusto su Fiat 126, saranno al via dello slalom Moranese. Una nuova sfida in gruppo 2 per i due piloti, che vorranno però affrontarla con la mentalità di chi vuole innanzitutto godersi l'esperienza e imparare un nuovo mezzo che ha un concetto differente.

Nel gruppo S in classe S4, Antonio Leuzzi porterà al via la Peugeot 205 e con lo stesso Catanzarese che vorrà provare a raccogliere il miglior risultato possibile, al cospetto comunque di una classe che si presenta impegnativa.

Nel gruppo E1, saranno sei i piloti targati NGR. In classe 1150 Saverio Barberio cerca ottimi riscontri nell'ottica classe e gruppo e con la sua Fiat 127 non vorrà essere una semplice comparsa.

Nella 1400 debutto stagionale anche per l'esperto Antonio Ursetta, che sarà al via con la sua Fiat Uno.

Tra le 1600 Turbo ci saranno l'esperto Domenico Rotella e Andrea Caroleo, che a bordo delle loro Renault 5 GTT tenteranno l'assalto a classe e gruppo.

Tra le +2000, al via Rosario Scerbo e Antonio Canino che sulle loro Renault 5 GTT saranno della partita e vorranno portare a casa un risultato positivo.

Nella E2SH gara all'attacco per Cesare Leone, che dopo queste gare di apprendistato sulla Fiat X1/9 di classe 2000, tenterà di far sua la vetta di categoria.

Nella E2SC in classe 1600, sarà allo start Eugenio Scalercio con la sua Osella PA21/J e con il pilota cosentino che vorrà mettersi alle spalle la sfortunata uscita di Fasano.

Tra le E2SS di classe 1000, Nicola Paola Almirante spera in una gara positiva sulla Wolf GB08 Thunder e proverà ad uscire da Morano con un ottimo risultato in tasca.

New Generation Racing

