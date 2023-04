La nobiltà di Sadio Mane: dalla fame all'aiuto alla sua gente - Una lotta onorevole contro l'egoismo e la povertà

Sì, il mio telefono potrebbe essere rotto, ma funziona ancora ed è importante per me. Non mi interessa quello che gli altri dicono. Sono orgoglioso del mio telefono e di come lo uso. Non permetterò che le critiche degli altri mi abbattano o mi influenzino. Sono concentrato sul mio gioco e sul contribuire alla mia squadra. La mia determinazione e il mio impegno sono ciò che conta, non il mio telefono: il giocatore senegalese del liverpool sadio mane, ha risposto: "perché dovrei? se volessi potrei comprare 10 auto ferrari, 20 orologi rolex o due aerei privati, ma per fare cosa? Avevo fame e dovevo lavorare sul campo anche con la sete,sono sopravvissuto alle guerre, alle carestie, alla fame nera, ho giocato a calcio a piedi nudi, non ho studiato e molte altre cose, ma oggi grazie a quello che guadagno dal calcio posso aiutare la mia gente. Abbiamo costruito scuole, ospedali, un parco giochi e forniamo vestiti, scarpe e cibo alle persone che vivono in condizioni di estrema povertà.

inoltre, do 70 euro al mese a tutte le persone in una regione molto povera del senegal, per contribuire all'economia familiare.

Non è necessario sfoggiare un bel cellulare di nuova generazione, un rolex d'oro, un auto di lusso, ville di lusso e viaggi in jet privati, preferisco la classe economica.

preferisco che la mia gente riceva un po' di ciò che la vita mi ha dato.

Que­sta si chiama lotta onorevole contro l'egoismo, contro la povertà, contro la fame in ogni parte del mondo, non solo nel mio paese".

Onore a questo grande uomo! (Gruppo di Radio Torricella)