Iemma: giovedi 24 agosto la Notte Del Mare, spettacolo e premi all’insegna dei valori di Bandiera Blu

Uno spettacolo originale, ma anche un premio alle associazioni del territorio che promuovono e tutelano il nostro mare. Nasce l’evento “La notte del mare 2023” promosso dall’amministrazione comunale per giovedì 24 agosto, alle ore 21.30, con ingresso gratuito al Parco Gaslini nel quartiere Lido, nell’ambito del programma di attività di Catanzaro Città Bandiera blu con il sostegno della Regione Calabria. A darne notizia la vicesindaco, con delega alle politiche del mare, Giusy Iemma.

Musica, canto e danza saranno al centro della serata – condotta da Domenico Gareri - che vedrà declinare, attraverso le diverse forme artistiche, i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, attraverso la valorizzazione del patrimonio del mare. Ospiti speciali saranno uno degli autori più noti del panorama nazionale, Franco Fasano, e il cantautore Pierdavide Carone. Significativa anche la presenza di realtà importanti in campo sociale, come il coro dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Catanzaro e l’Ente Nazionale Sordi, che arricchiranno l’evento oggetto di produzione televisiva mirata ad esportare il Capoluogo a livello nazionale. “In occasione della manifestazione – evidenzia Giusy Iemma - sarà consegnato un riconoscimento alla Capitaneria di Porto di Catanzaro Lido, per le attività di presidio e di soccorso operativo a mare, e ad associazioni che ricoprono un ruolo fondamentale nella salvaguardia e nella promozione ambientale e nell’inclusione sociale: Kalabrian H20, Kalabrian Kayak Scolacium, Aps Dune di Giovino, Cooperativa Zarapoti con il Valentino Beach Club. Il Premio La notte del mare nasce, per l’appunto, per celebrare e ringraziare quanti sono impegnati sul territorio per proteggere il nostro bene più prezioso, con l’obiettivo di continuare, attraverso la sinergia, quel percorso virtuoso iniziato con il conseguimento dell’eco-label Bandiera blu”.