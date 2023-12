La nuova agenda del Governo: Meloni e i Ministri presentano le linee guida del CDM n. 57. Live

ROMA, 03/ NOV. - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, illustra in conferenza stampa i provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri n. 57. Intervengono: il Vice Presidente e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani; il Vice Presidente e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini; il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati; il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli; il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo; il Sottosegretario Alfredo Mantovano.