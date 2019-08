La parola a Mattarella, al via le consultazioni al Quirinale Zingaretti, no a Conte-Bis

ROMA 21 AGOSTO - Con l'arrivo al Quirinale della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è iniziata la prima giornata delle consultazioni del presidente Sergio Mattarella. Il M5s assicura: 'Il MoVimento è unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio. Siamo un monolite. Primo partito alle Camere parliamo domani'. Per il segretario del Pd Zingaretti: "Discontinuità vuol dire che ovviamente non vogliamo e non possiamo entrare in un governo che propone il Conte bis, il proseguimento di un governo che abbiamo combattuto. Tutti si facciano carico della necessita' di avviare un nuovo governo".

Fonte immagine (Quirinale)