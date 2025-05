La piattaforma Guida Locali spegne 18 candeline e punta a espandersi in Italia

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La piattaforma digitale Guida Locali compie 18 anni e dà il via ad una nuova fase di espansione in Italia.

Il progetto è nato a Genova nel 2007 da un'idea di Fabio de Luca, imprenditore genovese e oggi esperto di comunicazione e marketing nei settori food & beverage.

Ne corso degli anni il progetto è stato esteso ad altre città d'Italia.

in particolare, Guida Locali è attivo ad Asti, Parma e Milano dove punta a crescere ulteriormente nei prossimi mesi.

Per festeggiare il traguardo dei 18 anni, è stato realizzato anche un libro a colori in carta patinata che raccoglie i momenti migliori del percorso compiuto fin qui.

È distribuito presso le attività degli affiliati e disponibile online su www.guidalocali.tv per il download gratuito: https://guidalocali.tv/ebook/guida_locali.pdf

Il fondatore di Guida Locali, Fabio de Luca, afferma: "Guida Locali è molto più di una semplice guida: è una mappa dinamica che esplora il meglio delle città, con un'attenzione particolare ai settori HoReCa e Wedding, ed anche attività di servizi e shopping.

Questo progetto nasce con l'obiettivo di offrire una panoramica autentica e curata delle realtà locali, garantendo una selezione accurata di attività che spaziano dai locali più esclusivi ai negozi che arricchiscono il nostro quotidiano.

Un punto di riferimento per chi cerca qualità e unicità, dove tradizione e innovazione si incontrano per creare un'esperienza davvero completa.

A quasi vent'anni dalla nascita di questo progetto, puntiamo ora ad ampliare la rete in termini di affiliati e territori con un obiettivo di fattura di 2 milioni di euro".

Nell'ambito delle guide online dedicate ai migliori servizi di ristorazione, divertimento e shopping, Guida Locali si può considerare ad oggi la più storica e articolata disponibile in Italia.

All'attivo circa 600 esercizi affiliati, rigorosamente selezionati negli anni e interviste ad alcuni dei volti più noti del mondo della musica e dello spettacolo: da Vasco Rossi a Carlo Verdone, da Michelle Hunziker a Paola Cortellesi.

La selezione è mirata ad attività d'eccellenza ed è a cura di consulenti dislocati sui vari territori.

È inoltre supportata dalle recensioni di Google Business.

Dopo una iniziale consulenza gratuita, per valutare l'efficacia online delle aziende affiliate, viene proposto su misura delle singole esigenze un servizio in abbonamento, in grado di assicurare la migliore indicizzazione nei motori di ricerca e il miglior posizionamento online.

Ogni realtà affiliata ha una scheda di presentazione sul sito web di Guida Locali e viene promossa attraverso servizi video e fotografici professionali.

Su questo fronte Guida Locali annuncia la nuova e importante collaborazione con il maestro della fotografia Enrico Ricciardi, una partnership che promette di valorizzare al massimo le caratteristiche peculiari di ogni singolo locale affiliato.

www.guidalocali.tv